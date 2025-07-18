Субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі можна отримати на оренду житла та самостійно розрахувати суму допомоги.

Українці тепер можуть зручно розрахувати розмір субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі та інших регіонах України завдяки спеціальному інструменту, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла прес-служба БФ "Право на захист".

Субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі на оренду житла — це цільова грошова допомога, розроблена спеціально для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які вимушені винаймати житло та не мають достатнього доходу для покриття витрат на проживання.

Щоб зробити процес вибору зручнішим і зрозумілішим, були створені нові цифрові інструменти, які допомагають переселенцям краще орієнтуватися в нюансах нової форми допомогу.

Один із таких інструментів — оновлений чат-бот «Юридичний порадник для ВПО», розроблений благодійним фондом «Право на захист». Цей чат-бот тепер має нову функцію — калькулятори, які дозволяють швидко оцінити орієнтовну вигоду від допомоги на оренду як для наймачів, так і для наймодавців.

Зокрема, користувачі можуть скористатися двома типами калькуляторів:

– калькулятор для орендарів, який допомагає приблизно визначити, на яку суму субсидії можна розраховувати, залежно від життєвих обставин;

– калькулятор для орендодавців, який розраховує орієнтовну суму компенсації сплачених податків і військового збору, передбачену для тих, хто здає житло ВПО.

Обидва інструменти враховують положення урядової постанови №1225, ухваленої 25 жовтня 2024 року, яка регламентує умови надання виплат на оренду житла та взаємодію між наймачем і наймодавцем.

Щоб скористатися калькуляторами, потрібно зайти в чат-бот у зручному месенджері — Telegram, Viber або Facebook Messenger. Далі потрібно послідовно обрати відповідні пункти меню:

"Основні питання" → "Виплати / Пенсія" → "Субсидія на оренду" → "Калькулятори" → "Для орендаря" або "Для орендодавця".

Після цього користувачеві буде запропоновано відповісти на низку простих запитань. На основі відповідей система виконає розрахунок і видасть приблизний результат.

Під час розрахунку субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі враховуються такі чинники, як:

– кількість осіб, які входять до складу сім’ї;

– наявність у родині представників вразливих соціальних категорій, наприклад, дітей, людей з інвалідністю чи пенсіонерів;

– розмір орендної плати;

– площа орендованого житла;

– регіон, у якому розташоване житло;

– сукупний місячний дохід родини.

Варто зазначити, що результат, отриманий через калькулятор, є лише орієнтовним. Остаточне рішення щодо надання субсидії ухвалює Пенсійний фонд України на підставі поданих документів і проведеної перевірки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ назвали причини скасування допомоги.

Також Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: куди звертатися за недоотриманою допомогою.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області: хто може отримати недоотриману допомогу, пояснення ПФУ.