Українці тепер можуть зручно розрахувати розмір субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі та інших регіонах України завдяки спеціальному інструменту, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіла прес-служба БФ "Право на захист".
Субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі на оренду житла — це цільова грошова допомога, розроблена спеціально для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які вимушені винаймати житло та не мають достатнього доходу для покриття витрат на проживання.
Щоб зробити процес вибору зручнішим і зрозумілішим, були створені нові цифрові інструменти, які допомагають переселенцям краще орієнтуватися в нюансах нової форми допомогу.
Один із таких інструментів — оновлений чат-бот «Юридичний порадник для ВПО», розроблений благодійним фондом «Право на захист». Цей чат-бот тепер має нову функцію — калькулятори, які дозволяють швидко оцінити орієнтовну вигоду від допомоги на оренду як для наймачів, так і для наймодавців.
Зокрема, користувачі можуть скористатися двома типами калькуляторів:
– калькулятор для орендарів, який допомагає приблизно визначити, на яку суму субсидії можна розраховувати, залежно від життєвих обставин;
– калькулятор для орендодавців, який розраховує орієнтовну суму компенсації сплачених податків і військового збору, передбачену для тих, хто здає житло ВПО.
Обидва інструменти враховують положення урядової постанови №1225, ухваленої 25 жовтня 2024 року, яка регламентує умови надання виплат на оренду житла та взаємодію між наймачем і наймодавцем.
Щоб скористатися калькуляторами, потрібно зайти в чат-бот у зручному месенджері — Telegram, Viber або Facebook Messenger. Далі потрібно послідовно обрати відповідні пункти меню:
"Основні питання" → "Виплати / Пенсія" → "Субсидія на оренду" → "Калькулятори" → "Для орендаря" або "Для орендодавця".
Після цього користувачеві буде запропоновано відповісти на низку простих запитань. На основі відповідей система виконає розрахунок і видасть приблизний результат.
Під час розрахунку субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі враховуються такі чинники, як:
– кількість осіб, які входять до складу сім’ї;
– наявність у родині представників вразливих соціальних категорій, наприклад, дітей, людей з інвалідністю чи пенсіонерів;
– розмір орендної плати;
– площа орендованого житла;
– регіон, у якому розташоване житло;
– сукупний місячний дохід родини.
Варто зазначити, що результат, отриманий через калькулятор, є лише орієнтовним. Остаточне рішення щодо надання субсидії ухвалює Пенсійний фонд України на підставі поданих документів і проведеної перевірки.
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