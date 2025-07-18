Украинцы теперь могут удобно рассчитать размер субсидии для пенсионеров в Кривом Роге и в других регионах Украины благодаря специальному инструменту, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказала пресс-служба БФ "Право на защиту" .
Субсидии для пенсионеров в Кривом Роге на аренду жилья — целевая денежная помощь, разработанная специально для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые вынуждены снимать жилье и не имеют достаточного дохода для покрытия расходов на проживание.
Чтобы сделать процесс выбора более удобным и понятным, были созданы новые цифровые инструменты, которые помогают переселенцам лучше ориентироваться в нюансах новой формы помощи.
Один из таких инструментов – обновленный чат-бот «Юридический советчик для ВПЛ», разработанный благотворительным фондом «Право на защиту». Этот чат-бот теперь имеет новую функцию – калькуляторы, позволяющие быстро оценить ориентировочную выгоду от арендной помощи как для нанимателей, так и для наймодателей.
В частности, пользователи могут воспользоваться двумя типами:
- Калькулятор для арендаторов, который помогает приблизительно определить, на какую сумму можно рассчитывать, в зависимости от жизненных обстоятельств;
Оба инструмента учитывают положение правительственного постановления №1225, принятого 25 октября 2024 года, регламентирующего условия предоставления выплат на аренду жилья и взаимодействие между нанимателем и наймодателем.
Чтобы воспользоваться калькуляторами, нужно зайти в чат-бот в удобном мессенджере – Telegram, Viber или Facebook Messenger. Далее следует последовательно выбрать соответствующие пункты меню:
"Основные вопросы" → "Выплаты/Пенсия" → "Субсидия на аренду" → "Калькуляторы" → "Для арендатора" или "Для арендодателя".
После этого пользователю будет предложено ответить на ряд простых вопросов. На основе ответов система произведет расчет и выдаст примерный результат.
При расчете субсидии для пенсионеров в Кривом Роге учитываются такие факторы, как:
– количество лиц, входящих в состав семьи;
– наличие в семье представителей уязвимых социальных категорий, например детей, людей с инвалидностью или пенсионеров;
– размер арендной платы;
– площадь арендованного жилья;
– регион, в котором расположено жилье;
– совокупный месячный доход семьи.
Следует отметить, что результат, полученный через калькулятор, только ориентировочный. Окончательное решение о предоставлении субсидии принимает Пенсионный фонд Украины на основании представленных документов и проведенной проверки.
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