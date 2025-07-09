Субсидії для пенсіонерів у Харківській області не буде призначена автоматично через низку обставин.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області продовжують призначатись у літній період, але існують особливості, які варто враховувати, аби не втратити допомогу, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні ПФУ.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області на неопалювальний сезон зазвичай призначаються автоматично починаючи з травня. Проте є низка обставин, що можуть вплинути на розмір або навіть припинення нарахувань. Зокрема, важливо повідомити органи соціального захисту, якщо хтось із членів домогосподарства виїхав за кордон більш ніж на 60 днів.

Справа в тому, що доходи цієї особи можуть бути враховані при обчисленні розміру субсидії. Якщо про виїзд не повідомити, виплати можуть призупинити, а в деяких випадках — вимагати повернення вже нарахованих коштів.

У разі, якщо повідомити завчасно, Пенсійний фонд може розрахувати її без урахування доходів цієї особи, і виплати продовжаться у правильному обсязі.

Хто не отримає автоматично

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області не буде призначена автоматично, якщо в домогосподарстві:

змінився майновий стан;

відбулися зміни у складі родини;

є заборгованість за комунальні послуги.

Крім того, обов’язкове повторне подання заяви та декларації про доходи стосується таких категорій:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

орендарі житла;

заявники, які потребують субсидію на тверде паливо чи скраплений газ;

домогосподарства, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано.

Строки подання документів

Подати оновлену заяву та декларацію потрібно не пізніше двох днів з початку відповідного періоду. У разі запізнення — субсидія буде призначена лише з моменту звернення, і попередній період компенсовано не буде.

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