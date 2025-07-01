Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається благодійною організацією Карітас Україна, проте важливо знати умови та критерії, повідомляє Politeka.net.
Про це організація розповіла на своєму каналі в Телеграм.
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові видається у вигляді продуктових наборів. Їх можуть отримати не тільки українці поважного віку, а й ті, хто найбільше цього потребує. Програма охоплює літніх людей, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), багатодітні родини та батьків з маленькими дітьми. Це важлива ініціатива, яка покликана підтримати вразливі групи у складний період.
Щоб отримати продуктовий набір, необхідно мати при собі оригінали таких документів:
- паспорт громадянина України;
- посвідчення інвалідності (за наявності);
- пенсійне посвідчення (для пенсіонерів);
- свідоцтво про народження дитини (для родин із малюками);
- довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО).
Звертаємо увагу: якщо ви підпадаєте під декілька категорій одночасно (наприклад, маєте інвалідність і статус ВПО), підтримку можна буде отримати лише за одним із критеріїв.
Видача гуманітарної допомоги у Харкові організована за графіком, щоб уникнути черг та забезпечити зручність:
- Понеділок і вівторок (з 10:00 до 13:00) — отримують допомогу люди віком від 75 років.
- Середа (з 10:00 до 13:00) — надається особам з інвалідністю I та II груп.
- Четвер (з 10:00 до 13:00) — продуктові набори видаються ВПО віком від 65 років, які перемістилися з лютого 2022 року.
- П’ятниця (з 10:00 до 13:00) — отримують родини ВПО з дітьми до трьох років, а також багатодітні сім’ї з малюками до 3-х років.
Видача продуктових наборів здійснюється виключно особисто в руки або за наявності нотаріально завіреної довіреності.
Адреса пункту видачі: вул. Гоголя, 4.
У разі виникнення запитань, можна звернутися через приватні повідомлення в Instagram-акаунт організаторів. Посилання на сторінку: instagram.com.
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