Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові видається у вигляді продуктових наборів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається благодійною організацією Карітас Україна, проте важливо знати умови та критерії, повідомляє Politeka.net.

Про це організація розповіла на своєму каналі в Телеграм.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові видається у вигляді продуктових наборів. Їх можуть отримати не тільки українці поважного віку, а й ті, хто найбільше цього потребує. Програма охоплює літніх людей, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), багатодітні родини та батьків з маленькими дітьми. Це важлива ініціатива, яка покликана підтримати вразливі групи у складний період.

Щоб отримати продуктовий набір, необхідно мати при собі оригінали таких документів:

паспорт громадянина України;

посвідчення інвалідності (за наявності);

пенсійне посвідчення (для пенсіонерів);

свідоцтво про народження дитини (для родин із малюками);

довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Звертаємо увагу: якщо ви підпадаєте під декілька категорій одночасно (наприклад, маєте інвалідність і статус ВПО), підтримку можна буде отримати лише за одним із критеріїв.

Видача гуманітарної допомоги у Харкові організована за графіком, щоб уникнути черг та забезпечити зручність:

Понеділок і вівторок (з 10:00 до 13:00) — отримують допомогу люди віком від 75 років.

— отримують допомогу люди віком від 75 років. Середа (з 10:00 до 13:00) — надається особам з інвалідністю I та II груп.

— надається особам з інвалідністю I та II груп. Четвер (з 10:00 до 13:00) — продуктові набори видаються ВПО віком від 65 років, які перемістилися з лютого 2022 року.

— продуктові набори видаються ВПО віком від 65 років, які перемістилися з лютого 2022 року. П’ятниця (з 10:00 до 13:00) — отримують родини ВПО з дітьми до трьох років, а також багатодітні сім’ї з малюками до 3-х років.

Видача продуктових наборів здійснюється виключно особисто в руки або за наявності нотаріально завіреної довіреності.

Адреса пункту видачі: вул. Гоголя, 4.

У разі виникнення запитань, можна звернутися через приватні повідомлення в Instagram-акаунт організаторів. Посилання на сторінку: instagram.com.

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