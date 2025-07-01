Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове выдается в виде продуктовых наборов.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове оказывается благотворительной организацией Каритас Украина, однако важно знать условия и критерии, сообщает Politeka.net.

Об этом организация рассказала на своем канале в Телеграмме.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове выдается в виде продуктовых наборов. Их могут получить не только украинцы почтенного возраста, но и те, кто больше всего в этом нуждается. Программа охватывает пожилых людей, лиц с инвалидностью, внутренне перемещенных (ВПЛ), многодетные семьи и родителей с маленькими детьми. Это важная инициатива, призванная поддержать уязвимые группы в сложный период.

Чтобы получить продуктовый набор, необходимо иметь при себе оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

удостоверение инвалидности (при наличии);

пенсионное удостоверение (для пенсионеров);

свидетельство о рождении ребенка (для семей с малышами);

справку внутри перемещенного лица (ВПЛ).

Обращаем внимание: если вы подпадаете под несколько категорий одновременно (например, инвалидность и статус ВПЛ), поддержку можно будет получить только по одному из критериев.

Выдача гуманитарной помощи в Харькове организована по графику, чтобы избежать очередей и обеспечить удобство:

Понедельник и вторник (с 10:00 до 13:00) получают помощь люди в возрасте от 75 лет.

получают помощь люди в возрасте от 75 лет. Среда (с 10:00 до 13:00) предоставляется лицам с инвалидностью I и II групп.

предоставляется лицам с инвалидностью I и II групп. Четверг (с 10:00 до 13:00) — продуктовые наборы издаются ВПЛ в возрасте от 65 лет, переместившиеся с февраля 2022 года.

— продуктовые наборы издаются ВПЛ в возрасте от 65 лет, переместившиеся с февраля 2022 года. Пятница (с 10:00 до 13:00) получают семьи переселенцев с детьми до трех лет, а также многодетные семьи с малышами до 3-х лет.

Выдача продуктовых наборов осуществляется исключительно лично в руки или при наличии нотариально заверенной доверенности .

Адрес пункта выдачи: ул. Гоголя, 4.

В случае возникновения вопросов можно обратиться через частные сообщения в Instagram-аккаунт организаторов. Ссылки на страницу: instagram.com.

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