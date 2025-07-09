Субсидии для пенсионеров в Харьковской области не будут назначены автоматически по ряду обстоятельств.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области продолжают назначаться в летний период, но существуют особенности, которые следует учитывать, чтобы не лишиться помощи, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в объяснении ПФУ.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области на неотапливаемый сезон обычно назначаются автоматически начиная с мая. Однако существует ряд обстоятельств, которые могут повлиять на размер или даже прекращение начислений. В частности, важно сообщить органам социальной защиты, если кто-то из членов домохозяйства уехал за границу более чем на 60 дней.

Дело в том, что доходы этого лица могут быть учтены при исчислении размера помощи. Если о выезде не сообщить, выплаты могут быть приостановлены, а в некоторых случаях — требовать возврата уже начисленных средств.

В случае, если сообщить заблаговременно, Пенсионный фонд может рассчитать его без учета доходов этого лица и выплаты продолжатся в правильном объеме.

Кто не получит автоматически

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области не будут назначены автоматически, если в домохозяйстве:

изменилось имущественное положение;

произошли изменения в составе семьи;

есть задолженность за коммунальные сервисы.

Кроме того, обязательная повторная подача заявления и декларации о доходах касается следующих категорий:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

арендаторы жилья;

заявители, нуждающиеся в помощи на твердое топливо или сжиженный газ;

домохозяйства, где фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано.

Сроки подачи документов

Подать обновленное заявление и декларацию следует не позднее двух дней с начала соответствующего периода. В случае опоздания субсидия будет назначена только с момента обращения, и предыдущий период компенсирован не будет.

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