Виплати для ВПО в Харківській області можна буде втратити через нові причини вже в липні.

Виплати для ВПО в Харківській області продовжать виплачуватись в липні, проте потрібно знати про зміни, що набувають чинності, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в урядовій постанові №376.

З липня вступають у дію оновлені правила щодо статусу внутрішньо переміщених осіб. Відтепер частина переселенців ризикує втратити виплати для ВПО в Харківській області, якщо перебуватиме за межами країни понад три місяці без поважних причин.

За новими нормами Міністерство фінансів щомісяця проводитиме моніторинг місця перебування переселенців, аби перевірити, чи дійсно вони знаходяться на території України. У разі виявлення, що людина була за кордоном понад 90 днів, її дані підлягатимуть додатковій перевірці. Якщо факт тривалого перебування за кордоном підтвердиться, статус переселенців буде анульований, а разом із ним — і всі пільги, що надаються переселенцям.

Однак у нових правилах передбачено низку винятків, які дозволяють зберегти статус переселенця навіть під час тривалого перебування за кордоном.

До таких винятків належать офіційні відрядження, проходження лікування чи медичного обстеження, стажування, оздоровлення дітей, фізична реабілітація, догляд за хворою дитиною, а також випадки смерті близьких родичів за кордоном або перебування в зарубіжних правоохоронних чи судових органах.

Важливо, що всі перелічені обставини необхідно буде підтвердити відповідними документами. Якщо особа не зможе надати достатніх доказів для виправдання свого тривалого перебування за кордоном, її статус буде скасовано, як і виплати для ВПО в Харківській області.

Людина матиме можливість його відновити після повернення в Україну. Для цього потрібно буде подати відповідну заяву до уповноважених органів, після чого їй знову нададуть всі передбачені пільги.

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