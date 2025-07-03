Выплаты для ВПЛ в Харьковской области можно будет потерять по новым причинам уже в июле.

Выплаты для ВПЛ в Харьковской области продолжат выплачиваться в июле, однако нужно знать о вступающих в силу изменениях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в правительственном постановлении №376.

С июля вступают в действие обновленные правила по статусу внутренне перемещенных лиц.

По новым нормам Министерство финансов будет ежемесячно проводить мониторинг места нахождения переселенцев, чтобы проверить, действительно ли они находятся на территории Украины. В случае обнаружения, что человек был за границей более 90 дней, его данные будут подвергаться дополнительной проверке. Если факт длительного пребывания за границей подтвердится, статус переселенцев будет аннулирован, а вместе с ним и все льготы, предоставляемые переселенцам.

Однако в новых правилах предусмотрен ряд исключений, позволяющих сохранить статус переселенца даже во время длительного пребывания за границей.

К таким исключениям относятся официальные командировки, прохождение лечения или медицинское обследование, стажировка, оздоровление детей, физическая реабилитация, уход за больным ребенком, а также случаи смерти близких родственников за границей или пребывания в зарубежных правоохранительных или судебных органах.

Важно, что все перечисленные обстоятельства необходимо будет подтвердить соответствующими документами.

У человека будет возможность его восстановить по возвращении в Украину. Для этого нужно будет подать соответствующее заявление в уполномоченные органы, после чего ему снова предоставят все предусмотренные льготы.

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