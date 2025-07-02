Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області здійснюється безпосередньо WFP на той же банківський рахунок, на який пенсіонери отримують звичайні пенсійні виплати.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області виплачуються Всесвітньою продовольчою програмою ООН, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо подробиці про цю фінансову підтримку.

На Урядовому Порталі повідомляється, що українці літнього віку, які відповідають умовам програми, отримуватимуть грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області від Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP). Розмір цієї виплати визначається як різниця між сумою 3 250 гривень і розміром їхньої пенсії.

Наприклад, якщо пенсія становить 3 100 гривень, то доплата розраховується так: від 3 250 грн віднімається 3 100 грн, і виходить 150 грн — саме цю суму пенсіонер отримає додатково до своєї пенсії.

Виплати здійснюються безпосередньо WFP на той же банківський рахунок, на який пенсіонери отримують звичайні пенсійні виплати.

Для отримання цієї грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області українець повинен відповідати таким критеріям:

проживати на території, де тривають бойові дії або у прифронтовій зоні;

розмір пенсії не повинен перевищувати 3 250 гривень;

не отримувати будь-які інші виплати від міжнародних організацій або допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з 1 березня 2023 року.

Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із цих умов.

Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду України, тому подавати заяву чи звернення до Всесвітньої продовольчої програми або Пенсійного фонду не потрібно — допомога надається автоматично.

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