Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется непосредственно WFP на тот же банковский счет, на который пенсионеры получают обычные пенсионные выплаты.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области выплачивается Всемирной продовольственной программой ООН, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности об этой финансовой поддержке.

На правительственном портале сообщается, что украинцы пожилого возраста, которые отвечают условиям программы, будут получать денежную помощь для пенсионеров в Харьковской области от Всемирной продовольственной программы ООН (WFP). Размер этой выплаты определяется как разница между суммой 3250 гривен и размером их пенсии.

Например, если пенсия составляет 3100 гривен, то доплата рассчитывается так: от 3250 грн вычитается 3100 грн, и получается 150 грн - именно эту сумму пенсионер получит дополнительно к своей пенсии.

Поддержка производится непосредственно WFP на тот же банковский счет, на который пенсионеры получают обычные пенсионные выплаты.

Для получения этой денежной поддержки для пенсионеров в Харьковской области украинец должен отвечать следующим критериям:

проживать на территории, где продолжаются боевые действия или в прифронтовой зоне;

размер пенсии не должен превышать 3250 гривен;

не получать какие-либо другие выплаты от международных организаций или пособия для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с 1 марта 2023 года.

Выплата дополнительной денежной помощи прекращается в том случае, если украинец перестает соответствовать хотя бы одному из этих условий.

Информация о таких людях содержится в базе данных Пенсионного фонда Украины, поэтому подавать заявление или обращение во Всемирную продовольственную программу или Пенсионный фонд не требуется — помощь предоставляется автоматически.

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