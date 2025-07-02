Подорожчання продуктів у Харківській області знову актуалізувалося, повіломляє Politeka.

Цього разу через поступове зростання цінників на курячі яйця, які є одним із найпопулярніших товарів на українських полицях.

Станом на 1 липня 2025 року середня вартість упаковки з 10 яєць марки "Ясенсвіт" категорії С1 становить 74,20 грн. За місяць ціна зросла на 0,67, що свідчить про стабільну тенденцію до подорожчання.

Згідно з даними з порталу "Мінфін", у різних мережах супермаркетів розцінки коливаються. Так, в "Auchan" вартість такої упаковки становить 71,40 грн, у "Novus" — 72,99, а в "Megamarket" — вже 78,20. Для порівняння, середня ціна в травні 2025 року становила 73,62 гривні, що підтверджує поступове, але стабільне зростання.

Цікаво, що у супермаркеті місцевої харківської мережі "Рост" можна знайти варіанти дешевші за середньоринкову вартість. Наприклад, упаковка "Фазенда" (С1, 10 шт.) коштує 54,40 гривні, "Квочка Premium" — 60,50 грн, а відбірні яйця тієї ж марки (6 шт.) — 37,60. Проте розцінки на продукцію преміального сегмента або великих виробників залишаються високими навіть у регіональних магазинах.

Фахівці зазначають, що головними причинами здорожчання є збільшення вартості кормів, енергоносіїв і витрат на логістику, що комплексно впливає на собівартість продукції. При цьому споживчий попит залишається стабільно високим, що також підтримує ріст цінників.

Подорожчання продуктів у Харківській області, зокрема яєць, може стати тривалою тенденцією. Очікується, що ціни можуть стабілізуватися не раніше осені, коли пропозиція збільшиться завдяки новим партіям від локальних виробників.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Харківській області: українцям розкрили, яка грошова допомога надається.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня: через якого родича пільги можуть скасувати на літній період.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня: частина українців заплатить більше.