Подорожание продуктов в Харьковской области, в частности яиц, может стать продолжительной тенденцией.

Подорожание продуктов в Харьковской области снова актуализировалось, сообщает Politeka.

В этот раз из-за постепенного роста ценников на куриные яйца, являющихся одним из самых популярных товаров на украинских полках.

По состоянию на 1 июля 2025 средняя стоимость упаковки из 10 яиц марки "Ясенсвит" категории С1 составляет 74,20 грн. За месяц цена выросла на 0,67, что свидетельствует о стабильной тенденции к удорожанию.

Согласно данным с портала " Минфин ", в разных сетях супермаркетов расценки колеблются. Так, у Auchan стоимость такой упаковки составляет 71,40 грн, у Novus — 72,99, а у Megamarket — уже 78,20. Для сравнения, средняя цена в мае 2025 составила 73,62 гривны, что подтверждает постепенный, но стабильный рост.

Интересно, что в супермаркете местной харьковской сети " Рост " можно найти варианты дешевле среднерыночной стоимости. Например, упаковка "Фазенда" (С1, 10 шт.) стоит 54,40 гривны, "Наседка Premium" - 60,50 грн, а отборные яйца той же марки (6 шт.) - 37,60. Однако цены на продукцию премиального сегмента или крупных производителей остаются высокими даже в региональных магазинах.

Специалисты отмечают, что главными причинами удорожания является увеличение стоимости кормов, энергоносителей и затрат на логистику, что влияет комплексно на себестоимость продукции. При этом потребительский спрос остается стабильно высоким, что также поддерживает рост ценников.

Подорожание продуктов в Харьковской области, в частности яиц, может стать продолжительной тенденцией. Ожидается, что цены могут стабилизироваться не раньше осени, когда предложение увеличится благодаря новым партиям от локальных производителей.

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