Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові та області лише трапилося в одній громаді.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові та області торкнулося лише окремої громади, яка сплатить більше за воду, повідомляє Politeka.net.

Ціни визначені рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У сфері водопостачання та водовідведення для мешканців міста тарифи поки залишаються на колишньому рівні. Зокрема, за один кубічний метр спожитої води доведеться сплачувати 16,032 гривні, а за один кубометр водовідведення — 8,484 грн. Таким чином, загальна сума за послуги водопостачання та водовідведення складає 24,516 гривні за кубометр.

Щодо Височанської громади Харківської області, то тут запроваджено з весни підвищення тарифів на комунальні послуги. Вартість кубометра води становить 52 грн, а за водовідведення — 38,56 гривні за кубометр. Таке рішення було прийняте у зв’язку зі зростанням витрат на електроенергію, підвищенням оплати праці працівників та загальним зношенням інженерних мереж. Для мешканців, які не мають можливості оплачувати їх, передбачена можливість звернутися за субсидією для отримання фінансової підтримки.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові та області не передбачене на газопостачання та електропостачання. Ціни на газ у липні 2025 року збережуться на стабільному рівні – від 7,96 до 7,99 гривень за кубічний метр.

Щодо електроенергії, тарифи для населення залишаються стабільними і без змін. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №632, вартість одного кіловат-години електроенергії становитиме 4,32 гривні. Така ціна залишається незмінною і допомагає споживачам планувати свої витрати на електроенергію у найближчому періоді.

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