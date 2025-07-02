Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове и области только случилось в одном обществе.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове и области коснулось только отдельной общины, которая оплатит больше воды, сообщает Politeka.net.

Цены определены решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В сфере водоснабжения и водоотвода для жителей города тарифы пока остаются на прежнем уровне. В частности, за один кубический метр потребленной воды придется платить 16,032 гривны, а за один кубометр водоотвода – 8,484 грн. Таким образом, общая сумма за услуги по водоснабжению и водоотводу составляет 24,516 гривны за кубометр.

Что касается Высочанского общества Харьковской области, то здесь введено с весны повышение тарифов на коммунальные услуги. Стоимость кубометра воды составляет 52 грн, а при водоотводе – 38,56 гривны за кубометр. Такое решение было принято в связи с ростом затрат на электроэнергию, повышением оплаты труда работников и общим износом инженерных сетей. Для жителей, не имеющих возможности оплачивать их, предусмотрена возможность обратиться за субсидией для получения финансовой поддержки.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове и области не предусмотрено на газоснабжение и электроснабжение. Цены на газ в июле 2025 года сохранятся на стабильном уровне – от 7,96 до 7,99 гривны за кубический метр.

Относительно электроэнергии цены для населения остаются стабильными и без изменений. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №632, стоимость одного киловатт-часа электроэнергии будет составлять 4,32 грн. Такая цена остается неизменной и помогает потребителям планировать расходы на электроэнергию в ближайшем периоде.

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