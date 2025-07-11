Недоотримана cубсидія для пенсіонерів у Миколаївській області може бути отримана частиною українців.

Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області можна отримани навіть, в тому разі, коли допомога була отримана вчасно, повідомляє Politeka.net.

Хто має право на виплату та які документи знадобляться у 2025 році, розповіли в ПФУ.

Недоотримана cубсидія для пенсіонерів у Миколаївській області — це кошти, які держава призначила для оплати житлово-комунальних послуг, але які не були виплачені або використані через певні обставини, зокрема смерть отримувача.

Найчастіше ця допомога залишається невиплаченою саме через смерть людини, якій вона була призначена. У такому випадку ці субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області можуть бути отримані іншим членом домогосподарства — за умови, що він входив до складу сім’ї на момент призначення допомоги.

Це передбачено пунктом 3 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №848 від 21 жовтня 1995 року. Згідно з документом, право на отримання недоотриманих коштів мають лише члени домогосподарства. Важливо: на субсидії не поширюється дія спадкового права, тож спадкоємці, які не були у складі родини під час призначення допомоги, не можуть претендувати на ці виплати.

Щоб отримати належну суму, член домогосподарства повинен звернутися до органів Пенсійного фонду України. Це потрібно зробити протягом трьох місяців із дня смерті отримувача допомоги.

До заяви необхідно додати:

свідоцтво про смерть;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу заявника;

банківські реквізити для зарахування коштів.

Таким чином, отримати недоотриману пільгу може виключно той член домогосподарства, який був офіційно включений до складу сім’ї на момент призначення допомоги.

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