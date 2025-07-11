Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області можна отримани навіть, в тому разі, коли допомога була отримана вчасно, повідомляє Politeka.net.

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Недоотримана cубсидія для пенсіонерів у Миколаївській області — це кошти, які держава призначила для оплати житлово-комунальних послуг, але які не були виплачені або використані через певні обставини, зокрема смерть отримувача.

Найчастіше ця допомога залишається невиплаченою саме через смерть людини, якій вона була призначена. У такому випадку ці субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області можуть бути отримані іншим членом домогосподарства — за умови, що він входив до складу сім’ї на момент призначення допомоги.

Це передбачено пунктом 3 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №848 від 21 жовтня 1995 року. Згідно з документом, право на отримання недоотриманих коштів мають лише члени домогосподарства. Важливо: на субсидії не поширюється дія спадкового права, тож спадкоємці, які не були у складі родини під час призначення допомоги, не можуть претендувати на ці виплати.

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Щоб отримати належну суму, член домогосподарства повинен звернутися до органів Пенсійного фонду України. Це потрібно зробити протягом трьох місяців із дня смерті отримувача допомоги.

До заяви необхідно додати:

  • свідоцтво про смерть;
  • паспорт або інший документ, що підтверджує особу заявника;
  • банківські реквізити для зарахування коштів.

Таким чином, отримати недоотриману пільгу може виключно той член домогосподарства, який був офіційно включений до складу сім’ї на момент призначення допомоги.

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