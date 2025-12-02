Через ці обставини зберігається ризик, що дефіцит продуктів у Чернігівській області торкнеться й інших овочів, чутливих до сезонних змін.

Дефіцит продуктів у Чернігівській області цього сезону особливо позначився на білоголовій капусті, попит на яку стабільно високий у різні періоди року, повідомляє Politeka.

За даними профільних аналітиків, нестача виникла через поєднання кількох чинників, що суттєво скоротили обсяги доступної продукції.

Фахівці пояснюють: несприятливий клімат знизив урожайність, а попередній сезон із мінімальними закупівельними тарифами змусив аграріїв зменшити площі під культурою. Додаткові труднощі створили обмежені можливості для довготривалого зберігання, через що частина врожаю втратила якість.

Протягом 2025 року спостерігалися цінові коливання: осіннє здешевлення змінилося очікуванням зимового подорожчання, оскільки кількість придатної для тривалого продажу капусти виявилася невеликою. Через ці обставини зберігається ризик, що дефіцит продуктів у Чернігівській області торкнеться й інших овочів, чутливих до сезонних змін.

Економісти нагадують, що ринок працює за циклічним принципом: висока вартість стимулює виробників нарощувати посіви, що знижує ціни в наступному сезоні, тоді як прибутки нижчі за очікувані ведуть до скорочення виробництва й нового стрибка вартості. Такий механізм неодноразово впливав на стабільність сегмента.

Для вирівнювання ситуації експерти пропонують активізувати модернізацію: оновлення технологій вирощування, розвиток сучасних сховищ, а також покращення логістичної інфраструктури. Це дасть змогу зберігати більший відсоток врожаю та утримувати ринок у збалансованому стані.

Місцевим жителям рекомендують уважно відстежувати зміни вартості й формувати запаси завчасно. Такий підхід допоможе уникнути нестачі овочів під час пікових періодів та забезпечить стабільний доступ до якісної продукції протягом усього сезону.

