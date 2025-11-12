Грошову допомогу для ВПО в Чернігівській області можуть призупиити у кількох випадках.

Варто пам’ятати, що іноді грошова допомога для ВПО в Чернігівській області може бути призупинена або взагалі припинена через різні причини, пише Politeka.net.

Втратити державну допомогу можуть ті ВПО, які не відповідають ключовим критеріям або порушують правила її отримання.

Зокрема, грошову допомогу для ВПО в Чернігівській області можуть призупиити у кількох випадках.

По-перше, якщо родина більше не підпадає під критерії, визначені для отримання допомоги.

По-друге, якщо середньомісячний дохід на одного члена родини перевищує 9440 гривень.

Також підставою для призупинення є повернення сім’ї на постійне місце проживання або виїзд за кордон — якщо він триває понад 30 днів поспіль або загалом перевищує 60 днів протягом пів року.

Наразі розмір державної підтримки для внутрішньо переміщених осіб становить 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю, а також 2000 гривень для інших категорій громадян. Ці кошти призначені для покриття базових потреб і тимчасової адаптації переселенців на новому місці.

Окрему увагу держава приділяє пенсіонерам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Як зазначили у Пенсійному фонді України, частина пенсіонерів, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях або за межами країни, можуть втратити свої виплати у випадку, якщо не пройдуть обов’язкову фізичну ідентифікацію до 31 грудня поточного року.

Крім того, пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не пройшли ідентифікацію, мають здійснювати хоча б одну фінансову операцію зі свого рахунку кожні шість місяців. Це підтверджує активність отримувача та дозволяє Пенсійному фонду продовжувати виплати.

