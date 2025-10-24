Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області відбувався поступово, з урахуванням погодних умов та рішень місцевого самоврядування.

Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області проходить поетапно, оскільки громади ухвалювали власні рішення щодо дати старту подачі тепла, повідомляє Politeka.

Інформацію про строки включення опалення надавали голови та представники місцевого самоврядування, а офіційні повідомлення публікували на сайтах відповідних установ.

У Корюківській громаді виконком міської ради 6 жовтня визначив початок опалювального періоду для всіх споживачів із централізованим теплопостачанням з 8:00 15 жовтня. Аналогічне рішення ухвалили у Новгород-Сіверській громаді 13 жовтня — опалення стартувало 15 жовтня за умови, що середньодобова температура опускатиметься до +8°С або нижче протягом трьох діб.

У Сосницькій громаді теплоподачу запустили 13 жовтня для закладів, установ і підприємств усіх форм власності, крім шкіл, де опалення розпочнеться з 27 жовтня. Сосницький ліцей ім. О.П. Довженка отримав тепло вже з 13 жовтня. Менська та Бахмацька громади визначили старт опалювального сезону з 16 жовтня для всіх установ та житлових будинків.

Ічнянська громада за розпорядженням міського голови Олени Бутурлим від 13 жовтня почала опалювальний сезон для закладів охорони здоров’я, соціальних установ, шкіл, дитсадків, закладів культури, житлового фонду, комунальних підприємств та бюджетних об’єктів з 15 жовтня. Сновська громада також визначила початок подачі тепла 15 жовтня для житлових будинків і соціальних установ.

У Прилуках тепло у центральній міській та дитячій лікарнях запустили з 14 жовтня. Таким чином, початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області відбувався поступово, з урахуванням погодних умов та рішень місцевого самоврядування, що дозволило забезпечити стабільне теплопостачання у всіх закладах, організаціях та житловому фонді.

Джерело: Суспільне

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області: що варто зробити для отримання виплат

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: коли і кому чекати змін