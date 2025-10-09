Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області знову стало темою обговорення серед мешканців регіону.

Експерти наголошують, що підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області точно відбудеться, повідомляє Politeka.

Українські розцінки на світло, в порівнянні з європейськими, залишаються одними з найнижчих. За даними Євростату, середня ціна в Україні становить 0,0886 євро, що дорівнює приблизно 4,32 гривні за кіловат-годину.

Це значно нижче за середньоєвропейський показник у 0,17 євро. Таким чином, наша країна залишається серед найдоступніших за рівнем оплати світла, поряд із Угорщиною, Чорногорією та Сербією.

Попри це, питання можливого підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області залишається відкритим. Проте, наразі жодних офіційних рішень для всіх споживачів не ухвалювали. Тож чинна ціна в 4,32 гривні за кіловат-годину поки залишається незмінною.

Однак уряд і Національний банк неодноразово наголошували, що у майбутньому може відбутися поступовий перехід до ринкових цін на енергоносії.

Мінекономіки розглядає один із прогнозних сценаріїв, який передбачає щорічне підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області на 10–20 відсотків у 2026–2028 роках.

Якщо така тенденція справді реалізується, то у 2026 році вартість може зрости до 4,75–5,18 грн, у 2027 році – до 5,22–6,20, а у 2028 році – до 5,70–7,44. Ці цифри поки що лише орієнтовні й можуть змінюватися залежно від ситуації в енергетичній системі країни.

На думку фахівців, остаточне рішення залежатиме від багатьох чинників, зокрема вартості палива, стабільності енергоринку та темпів відновлення інфраструктури.

