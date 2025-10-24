Подорожчання продуктів у Полтавській області за останній місяць помітно вплинуло на вартість основних бакалій та молочних товарів, повідомляє Politeka.

Манка Хуторок (800 г) зараз у середньому коштує 37,18. У різних супермаркетах ціна варіюється: Megamarket пропонує 40, Metro — 34,56, Novus — 36,99. Порівняно з вереснем середній показник підвищився на 1,41. Дані індексу споживчих цін свідчать про поступове зростання від 35,78 наприкінці минулого місяця до 37,18 у жовтні.

Гречка (1 кг) також подорожчала. Середня вартість становить 40,95. У торгових мережах спостерігається розкид: Auchan пропонує 34,90, Megamarket — 52,20, Metro — 38,30, Novus — 38,39. Порівняно з вереснем середнє значення збільшилося на 4,78, а щоденні показники індексу демонструють підвищення від 36,17 до 40,95 за останній місяць.

Молочні продукти також подорожчали. Кефір Селянський 2,5% об’ємом 950 мл продається в середньому за 65,70. Ціни у магазинах різняться: Auchan — 51,90, Megamarket — 69,40, Metro — 75,50, Novus — 65,99. У вересні середній показник складав 60,97, тому підвищення за місяць досягло 3,35. Індекс цін свідчить, що зростання відбулося поступово, починаючи з 61,60 наприкінці вересня і досягнувши 65,70 у жовтні.

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області найпомітніше серед бакалій і молочної продукції. Показники середніх цін і ціни в різних торгових мережах відображають розбіжності, що дає споживачам можливість обирати оптимальні варіанти при покупках.

Крім того, у Полтавській області виник дефіцит продуктів. Зокрема, посуха призвела до нестачі олії. На полях соняхи не досягли нормального розвитку, а на деяких ділянках фермери взагалі не моли змоги нічого зібрати.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.