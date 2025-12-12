Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стало темою обговорень серед місцевих мешканців, адже нові розцінки значно вплинули на сімейні бюджети.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося одразу кількох міст і виявилося неприємною несподіванкою для багатьох людей, повідомляє Politeka.

Розповідаємо, які населені пункти зачепило підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області.

У місті Вознесенськ почали діяти нові розцінки. Місцеві мешканці тепер сплачують за централізоване водопостачання 34,89 гривень за кубічний метр, а за водовідведення - 11,06.

Не оминуло підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській обалсті й Очаків. Тут також запровадили нову вартість на воду. Основними причинами влада називає зростання цін на енергоносії та зменшення обсягів подачі води.

Додатковою проблемою стали пориви на каналізаційних мережах, які ще більше ускладнили ситуацію. За офіційними даними Очаківської міської ради, нові розцінки виглядають наступним чином: водопостачання коштує 90,40 за кубічний метр, а водовідведення - 101,30. Це суттєве зростання, яке вже відчули мешканці міста.

За інформацією КП «Очаків-сервіс», за останні три роки технічний стан самопливних каналізаційних мереж помітно погіршився. Показники свідчать про зношеність на рівні 80%.

Нині пошкоджено три каналізаційні колектори, загальна протяжність аварійних ділянок сягає півтора кілометра. Через це витрати на перекачування стоків ростуть, що додатково позначається на вартості ЖКП.

Тим часом у самому облцентрі виник конфлікт навколо оплати ЖКП. Представники ОСББ висловили категоричну незгоду з двоставковою ціною на опалення, запровадженою ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Люди вважають, що нова система несправедлива, адже призводить до значних переплат.

