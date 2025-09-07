Місцевим мешканцям у Львові слід враховувати введення графіка відключення води на тиждень з 8 по 14 вересня.

Графік відключення води на тиждень з 8 по 14 вересня у Львові передбачає, що у цей період комунальні служби проводитимуть аварійні та планові роботи на магістральних теплових мережах, повідомляє Politeka.

Як інформують на порталі 1580, графік відключення води на тиждень з 8 по 14 вересня у Львові означає тимчасові незручності, які зачеплять мешканців низки вулиць міста, включно з житловими будинками та дитячими садками.

Графік відключення води на тиждень з 8 по 14 вересня у Львові включає аварійні роботи на Науковій, де спеціалісти проводять заміну магістральної теплової мережі. Роботи також охоплюють дитячі садки №153 на Науковій, 108 та №163 на Симоненка 16.

Також під обмеження потраплять такі адреси: Кульпарківська 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, Наукова 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 49а, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 86, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116, Пулюя І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, Симоненка В 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22.

Незручності для місцевих жителів почалися ще 3.09 о 13:30, а завершення очікується 17.09 о 20:00. У цей період містяни не зможуть прийняти теплий душ.

Планові роботи з заміни магістральної теплової мережі проводяться від котельні на Китайській, 12а і охоплюють садок на Китайській, 6а та будинок Ярошинської, 12.

Обмеження діятимуть і на Китайській 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, Пасічній 71а, 73, Ярошинської Є 2, 4, 6. Початок ремонтних заходів відбувся ще 5.09 о 10:45, а завершення очікується 12.09 о 18:00.

З огляду на ситуацію, комунальні слузби просять вибачення за тимчасові обмеження та обіцяють завершити все у вказані строки.

