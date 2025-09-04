Графік відключення світла з 5 по 9 вересня в Запорізькій області було запроваджено через масштабні ремонти.

Графік відключення світла з 5 по 9 вересня в Запорізькій області вводиться у десятках населених пунктів через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Про це попередили у Запоріжжяобленерго.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 5 по 9 вересня в Запорізькій області. Через виконання ремонтних робіт на електрообладнанні введуть вже 5 вересня 2025 року. Час: з 09:00 до 16:00.

Знеструмлять село Надія на вул. Новоселів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Також світла не буде у Петропавлівці за адресою Ставкова 1, 2, 3, 4, 5, 6 та Центральна 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 56, 54, 52, 42, 38.

Повністю електропостачання не буде у населених пунктах: Петропіль, Веселе, Нововознесенка, Новодніпровка та Яворницьке.

У понеділок 8 числа, станеться ремонт електрообладнання у населеному пункті Балабине на вулицях:

Запорізька 116, 114, 112, 110, 108, 102, 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 61, 63, 65а, 65, 67, 69а, 69, 71, 73, 75, 77, 79а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 120, 122, 124, 126, 128, 130а, 130, 132, 136а, 136, 138, 140, 146, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164.

Лугова 36, 1, 38, 2, 23, 21, 19, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 22, 26, 28, 25, 23, 21, 19, 17, 13, 11, 9, 7, 5, 3.

Депутатська 40, 42, 46, 48, 50, 54, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71.

пров. Тихий 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 51, 49, 47, 45, 41, 39, 37, 34, 32, 31, 29, 27, 25, 23, 15, 13.

Повністю зникне електрика у Дніпрові Хвилі, Долинівка, Крилівське, Новопетрівка.

У вівторок 9 числа знеструмить село Наталівка на вулицях:

Високовольтна 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 9.

Молодіжна 11, 13, 10, 12, 14.

Українська 10, 12, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 17, 19, 21, 23, 25, 7, 29, 31, 35, 39, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 43, 45, 47, 9, 51, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області: названо громади, де відбудеться роздача їжі.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для людей з інвалідністю в Запоріжжі: в ПФУ назвали розмір виплат, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: які документи потрібно подати, щоб отримати прихисток.