Пасажирам рекомендується уважно ознайомитися з оновленою інформацією та заздалегідь планувати свої поїздки, враховуючи новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині.

Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині ввела компанія-перевізник "Укрзалізниця" через безпекову ситуацію та обстріли, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Регіональної філії "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця".

У зв’язку з ворожим обстрілом, який стався 6 серпня та спричинив пошкодження інфраструктури залізничної станції Лозова, Придніпровська залізниця змушена ввести новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині, змінити маршрути та скасувати окремі рейси приміських поїздів. Пасажирам рекомендується уважно ознайомитися з оновленою інформацією та заздалегідь планувати свої поїздки, враховуючи зміни у розкладі.

№ 6277 курсуватиме за маршрутом Павлоград-1 — Дніпро-Головний (раніше слідував Лозова — Дніпро-Головний).

(раніше слідував Лозова — Дніпро-Головний). № 6272 змінює маршрут на Синельникове-1 — Самійлівка (замість Синельникове-1 — Лозова).

(замість Синельникове-1 — Лозова). № 6536 тепер курсуватиме Запоріжжя-2 — Самійлівка (замість Запоріжжя-2 — Лозова).

(замість Запоріжжя-2 — Лозова). № 6537 прямує за напрямком Самійлівка — Синельникове-1 (замість Лозова — Синельникове-1).

Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині запроваджено задля забезпечення безпеки пасажирів та збереження рухомого складу. Наголошуємо на необхідності уважно стежити за оновленнями офіційних джерел, оскільки ситуація на залізничному сполученні може оперативно змінюватися залежно від розвитку безпекової обстановки.

Крім того, через активні бойові дії на території Дніпропетровської області тимчасово не здійснюватиметься курсування низки приміських поїздів, які прямують до або зі станції Чаплине:

№ 6104 за маршрутом Синельникове-1 — Чаплине тимчасово скасовано.

тимчасово скасовано. № 6148 Чаплине — Демурине наразі не курсуватиме.

наразі не курсуватиме. № 6143 Демурине — Чаплине також знятий з графіка.

також знятий з графіка. № 6141 Чаплине — Дніпро-Головний тимчасово скасовано.

Ці зміни мають на меті зменшити ризики для пасажирів та персоналу залізниці в умовах загрозливого середовища.

ОНОВЛЕННЯ щодо маршруту експреса № 6277:

Попередньо було повідомлено, що цей поїзд курсуватиме за напрямком Павлоград-1 — Дніпро-Головний, однак сьомого серпня було прийнято рішення про подовження маршруту. Тепер поїзд № 6277 прямує за оновленим напрямком: Самійлівка — Дніпро-Головний. Це рішення прийнято задля підвищення зручності для пасажирів, які потребують альтернативного сполучення після зміни інших маршрутів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 серпня: названо розмір допомоги, яку нададуть українцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 серпня: українцям виплатять надбавки, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Підвищення цін на електроенергію в Дніпропетровській області: вартість зросте з 1 серпня, але не для всіх.