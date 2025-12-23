У межах гуманітарної підтримки фонд забезпечує внутрішньо переміщених осіб безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Кропивницькому.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кропивницькому надають через діяльність благодійного фонду «Рокада», повідомляє Politeka.

Про це йдеться на сайті організації.

У Кропивницькому внутрішньо переміщені особи та люди похилого віку отримують продуктові набори та речі першої необхідності. Ініціатива спрямована на тих, хто найбільше потребує допомоги в умовах війни.

Благодійна організація «Рокада» працює по всій Україні, підтримуючи соціально вразливі категорії населення та медичні установи. Вона активно співпрацює з переселенцями та цивільними, постраждалими від бойових дій, надаючи гуманітарну, соціальну та медичну підтримку.

Офіс організації розташований у місті за адресою: вул. Братів Ельворті, 7, офіси №309, 326, 317.

Одним із напрямів діяльності є забезпечення геріатричних закладів та інтернатів необхідними ресурсами: обладнанням, засобами реабілітації та іншими предметами для догляду за людьми похилого віку або маломобільними особами.

Фонд організовує перевезення маломобільних людей до медичних закладів, що забезпечує доступ до лікування, обстежень та професійного медичного супроводу.

Окрему увагу приділяють відновленню житла. «Рокада» надає набори для ремонту будинків, пошкоджених обстрілами, та допомагає з виконанням легкого і середнього ремонту, що дозволяє переселенцям швидше повернутися до власних осель або зробити їх придатними для проживання.

У межах гуманітарної підтримки фонд забезпечує внутрішньо переміщених осіб та постраждале населення одягом, предметами побуту, гігієнічними засобами та безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Кропивницькому, що допомагає задовольнити щоденні потреби та знизити фінансове навантаження.

Окремий напрям — підтримка місць компактного проживання переселенців. Фонд облаштовує комфортні умови у прихистках, організовує їх ефективну роботу та консультує мешканців щодо правил спільного проживання, що сприяє зниженню конфліктності та створенню стабільних умов життя.

Таким чином, «Рокада» реалізує комплексний підхід, поєднуючи гуманітарну допомогу, соціальний супровід та відновлювальні ініціативи для підтримки найбільш вразливих груп населення в умовах війни.

