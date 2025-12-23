Графік відключення світла в Кіровоградській області на 24 грудня пов’язаний виключно з плановими роботами.

Графік відключення світла в Кіровоградській області на 24 грудня передбачає планові перерви в електропостачанні у кількох населених пунктах регіону через ремонтні роботи на мережах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Кіровоградобленерго.

У Новій Празі обмеження триватимуть з 09:00 до 17:00. Світло тимчасово зникатиме на вулиці Соборній за адресами: 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60–61, 63–65, 67, 70–71, 73–80, 82, 84–91, 93а, 94–108, 109а, 110, 112, 114, 118, 120.

У селі Пахарівка плановий ремонт запланований також із 09:00 до 17:00. Роботи охоплять вулицю Шкільну, будинки: 1–3, 6–8, 10, 13–14, 19, 21, 23, 26, 29–30, 32.

У Кропивницькому частина споживачів залишиться без електрики з 08:00 до 20:00. Відключення стосуватимуться вулиці Бородянської (7–21, 21а, 22–28, 30) та Бородянського провулка — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а.

Ще одна ділянка обласного центру потрапить під обмеження з 09:00 до 15:00. Роботи проводитимуться за адресами: Вокзальна, 69; Госпітальний 1-й — 20–27, 27–28, 28; Госпітальний 2-й — 20/65, 21, 22/2, 23, 24/2, 25, 26/8, 27; Госпітальний 3-й — 21–24, 26–28, 29/42, 30/16; Грецький провулок, 16/87; Любомира Гузара — 3, 4/30, 5–6, 6А, 10, 12, 18, 50; Південний провулок — 3–7, 7/25, 8, 10; Травневий провулок — 19/79, 21, 23, 25, 27–29, 31/20, 31а.

У компанії зазначають, що графік відключення світла в Кіровоградській області на 24 грудня пов’язаний виключно з плановими роботами для підвищення надійності електромереж.

Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до перерв — зарядити необхідні пристрої та спланувати побутові справи з урахуванням часу обмежень.

