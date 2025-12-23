График отключения света в Кировоградской области на 24 декабря связан исключительно с плановыми работами.

График отключения света в Кировоградской области на 24 декабря предусматривает плановые перерывы в электроснабжении в нескольких населенных пунктах региона из-за ремонтных работ на сетях, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Кировоградоблэнерго .

В Новой Праге ограничения продлятся с 09:00 до 17:00. Свет будет временно исчезать на улице Соборной по адресам: 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60-61, 63-65, 67, 70-71, 73-80, 82, 84-91, 93а, 11-00 114, 118, 120.

В селе Пахаровка плановый ремонт запланирован также с 09:00 до 17:00. Работы охватят улицу Школьную , дома: 1-3, 6-8, 10, 13-14, 19, 21, 23, 26, 29-30, 32.

В Кропивницком часть потребителей останется без электричества с 08:00 до 20:00. Отключения будут касаться улицы Бородянской (7–21, 21а, 22–28, 30) и Бородянского переулка — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28.

Еще один участок областного центра попадет под ограничения с 09.00 до 15.00. Работы будут проводиться по адресам: Вокзальная, 69 ; Госпитальный 1-й - 20-27, 27-28, 28; Госпитальный 2-й - 20/65, 21, 22/2, 23, 24/2, 25, 26/8, 27; Госпитальный 3-й - 21-24, 26-28, 29/42, 30/16; Греческий переулок, 16/87 ; Любомира Гузара - 3, 4/30, 5-6, 6А, 10, 12, 18, 50; Южный переулок - 3-7, 7/25, 8, 10; Майский переулок - 19/79, 21, 23, 25, 27-29, 31/20, 31а.

В компании отмечают, что график отключения света в Кировоградской области на 24 декабря связан исключительно с плановыми работами по повышению надежности электросетей.

Жителям советуют заранее подготовиться к перерывам – зарядить необходимые устройства и спланировать бытовые дела с учетом времени ограничений.

