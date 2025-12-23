Распределение бесплатных продуктовых наборов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области осуществляется по регулярно обновляемому графику.

В Кировоградской области ВПЛ, а также часть пенсионеров продолжают получать бесплатные продуктовые наборы в рамках работы хаба «Единение», сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении Александровской районной государственной администрации.

Хаб «Єднання» функционирует как комплексный центр помощи, объединяющий выдачу гуманитарной поддержки с консультативными и информационными услугами. Специалисты центра дают разъяснения по оформлению государственных выплат, помогают сориентироваться в работе местных учреждений и сопровождают переселенцев в процессе адаптации после переезда. Такой подход позволяет ВПЛ быстрее интегрироваться в жизнь общины и получить необходимую поддержку.

Особый акцент делается на жителях Покровского района. Для них предусмотрена расширенная поддержка: кроме бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, они могут получить и средства гигиены.

Такой формат помощи существенно уменьшает ежедневные расходы семей, что чрезвычайно важно как для внутренне перемещенных лиц, так и пожилых с невысокими доходами.

Прием граждан в хабе осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. При обращении посетителей регистрируют, информируют о доступных программах помощи, уточняют индивидуальные потребности и формируют персональные маршруты поддержки.

Хаб «Єднання» работает без перерывов, сосредотачивая свою деятельность на помощи наиболее социально уязвимым категориям населения. Воспользоваться поддержкой могут пенсионеры, люди с онкологическими заболеваниями, а также лица с инвалидностью I и II групп.

Выдача продуктовых наборов происходит по предварительно определенному графику, регулярно обновляющемуся в официальном Telegram -канале хаба. Там же публикуют актуальные новости, объявления и информацию об изменениях в работе центра.

