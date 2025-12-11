Граждане продолжают получать пенсии и соцвыплаты, а отдельным категориям предусмотрены специальные доплаты для пенсионеров в Кировоградской области, сообщает Politeka.net.

Объясняем, кто может претендовать на надбавку за особые заслуги перед государством.

Для тех пенсионеров, которые имеют выдающиеся заслуги перед Родиной, введена дополнительная ежемесячная доплата. Основанием для ее начисления есть Закон Украины №1767, где четко определен перечень категорий граждан, которым принадлежит такое право.

Доплата для пенсионеров в Кировоградской области назначается следующим группам:

ветеранам войны, отмеченным орденами за личное мужество в защите Украины;

спортсменам, которые получили звание чемпионов или установили рекорды на европейских и мировых соревнованиях, а также на Олимпийских или Паралимпийских играх;

космонавтам, совершающим выход в открытый космос или участвовавших в испытательных полетах экспериментальных аппаратов;

гражданам, награжденным государственными премиями, орденами или почетными званиями, в частности, отмеченным званием «Заслуженный».

Размер такой надбавки варьируется от 23 до 35 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это соответствует сумме от 543 до 826 гривен ежемесячно. Если человек подпадает под несколько категорий, то ему назначается самая высокая из возможных надбавок.

Важно понимать, что доплата пенсионерам в Кировоградской области не начисляется автоматически. Для ее получения пенсионеру нужно обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины лично или через электронный кабинет. При обращении необходимо подать заявление и подтвердить право на доплату соответствующими документами: удостоверениями, дипломами, орденами, справками.

