Дефицит этого продукта в Днепропетровской области и других регионах привел к удержанию цен и не только.

На фоне дефицита популярного продукта в Днепропетровской области его стоимость продолжает расти и уже превысила отметку 200 гривен за килограмм, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что происходит.

Речь идет о сале. Рыночная реальность опережает официальную статистику. На декабрь самое дешевое сало продают по 150–200 грн/кг, но за высококачественные, выбранные куски приходится выкладывать до 600–700 грн/кг. Так, популярное «генеральское» сало с мясными прослоями стоит более 600 гривен, а отдельные сорта в супермаркетах оценивают даже в 700 гривен за килограмм.

Причин такого ценового скачка несколько. Главный фактор – дефицит этого продукта в Днепропетровской области и других регионах. Война повлекла за собой существенное сокращение поголовья свиней. Часть фермерских хозяйств прекратила работу, а оставшиеся часто не могут обеспечить животных надлежащими условиями.

Свою роль сыграло и удорожание содержания животных: возросли расходы на энергоносители, поднялась стоимость комбикормов, а также удорожало хранение мяса и продуктов животноводства.

Не менее весомый фактор – ветеринарные риски. В отдельных регионах страны регулярно фиксируются вспышки африканской чумы свиней (АЧС), что приводит к массовой выбраковке животных и дальнейшему падению предложения на рынке.

Эти условия повлекли за собой общий дефицит продукции свиноводческой отрасли и резкое увеличение зависимости от импорта. За 10 месяцев этого года (с января по октябрь) импорт сала вырос на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Общий же импорт свинины за этот период увеличился более чем в 11 раз.

Источник: Аgronews.ua.

