Работа для пенсионеров в Киевской области становится более доступной благодаря появлению новых вакансий в медицинской сфере, торговле и гостинично-ресторанном бизнесе, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет портал work.ua.

Местные компании предлагают официальное трудоустройство, гибкий график и стабильную оплату.

Медицинская сеть "Медискан Групп" приглашает на должность медицинской сестры-оператора КТ и МРТ. Зарплата составляет 20000–35000 грн. Основные обязанности включают подготовку пациента к обследованию, проведение инструктажей, сбор анамнеза и контроль безопасности во время процедур. Работодатель гарантирует обучение с первого дня, комфортную адаптацию и скидки на диагностику.

В сфере розничной торговли сеть BeerMarket ищет продавцов-консультантов с зарплатой 24000–33000 грн. Сотрудники консультируют клиентов, обслуживают кассу, следят за качеством товара и поддерживают порядок в магазине. Компания предлагает работу рядом с домом, обучение и возможность карьерного роста от продавца до регионального менеджера.

Гостинично-ресторанный сегмент представлен вакансией официанта в клубе «Арт Клаб». Доход составляет от 45 000 грн, график работы с 16:00 до 22:00, предоставляется премиальная система. Работа подразумевает обслуживание клиентов, использование современных программ для ресторана и поддержку высокого уровня сервиса. Работодатель обеспечивает стабильный доход, безопасность и удобные условия.

Таким образом, работа для пенсионеров в Киевской области открывает возможности для заработка и развития новых профессиональных навыков. Компании предлагают различные условия труда, учебу и поддержку, что делает вакансии доступными даже для тех, кто раньше не имел опыта в соответствующей сфере.

