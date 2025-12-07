Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области призвана снизить риски во время зимнего периода.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области стартует в этом сезоне для поддержки уязвимых домохозяйств, сообщает Politeka.

Программа включает несколько районов и направлена ​​на обеспечение базовых потребностей перед началом холодов.

Получить поддержку могут люди с инвалидностью, граждане с хроническими или тяжелыми заболеваниями, жители старше шестидесяти лет, беременные, матери малышей, одинокие родители и многодетные семьи. Критерии определены так, чтобы охватить домохозяйства, наиболее нуждающиеся в помощи в период роста расходов.

В Синельниковском районе жители Славянской общины получат топливные брикеты. Это поможет домохозяйствам, использующим твердое топливо, пройти зимний сезон с минимальной финансовой нагрузкой.

В Никопольском районе программа предусматривает два направления поддержки. Семьи сел Заря и Пригородное получат гранты для оплаты коммунальных услуг, а в Покровском предусмотрена поставка брикетов для отопления. Такой подход позволяет обеспечить базовые нужды жителей с ограниченными доходами.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области призвана снизить риски во время зимнего периода и создать условия для стабильного прохождения отопительного сезона. Жителям советуют следить за объявлениями и заранее готовить необходимые документы для участия.

Подробные условия и графики распределения размещены на сайте «Каритас Донецк в Днепре», где доступна актуальная информация для подачи заявлений.

