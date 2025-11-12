Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области направлены на поддержку семей, покинувших свои дома из-за войны.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области можно получить в виде продуктовых наборов GEM, однако не во всех общинах региона, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Мирноградской организации общества Красного Креста.

С 12 ноября 2025 года внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в 2024–2025 годах и проживающие в городе Терновка, имеют возможность получить продуктовые наборы в рамках гуманитарной программы GEM. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области направлены на поддержку семей, покинувших свои дома через военные действия, и обеспечение их базовых потребностей в питании.

Организаторы отмечают, что помощь предоставляется только тем лицам, которые еще не получали продуктовые наборы в этой организации в сентябре или ноябре 2025 года. Если семья уже воспользовалась этой поддержкой в ​​течение указанного периода, повторно приходить пока не нужно.

Наборы рассчитаны на каждого члена семьи начиная с пятилетнего возраста, что позволяет обеспечить необходимыми продуктами как взрослых, так и детей.

Для получения помощи внутри перемещенным лицам необходимо иметь при себе оригиналы документов на всех членов семьи. В список нужных документов входят паспорта граждан, свидетельства о рождении детей, справки ВПЛ, а также идентификационные коды. Наличие оригиналов документов является обязательным условием регистрации и получения наборов.

Прием граждан осуществляется в офисе организации с понедельника по четверг включительно в рабочие часы с 10:00 до 15:00. В пятницу прием граждан не проводят.

Эта инициатива призвана поддержать внутренне перемещенные лица, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, и способствовать улучшению их благосостояния при адаптации в новых общинах.

