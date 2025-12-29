Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській та Сумській областях спрямовані на допомогу сотням родин.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській області надаються благодійною організацією "СпівДія", повідомляє Politeka.net.

У Фейсбук організація розкрила подробиці про гуманітарну допомогу.

У межах співпраці з організацією Ukraine Children’s Action Project розпочато спільну ініціативу, спрямовану на підтримку уразливих родин з дітьми в зимовий період. Проєкт покликаний надати допомогу сім’ям, які проживають у прифронтових громадах сходу України та перебувають у складних соціально-побутових умовах.

Програма охоплює родини з дітьми, що мешкають у Харківській та Сумській областях — регіонах, розташованих у безпосередній близькості до лінії фронту. Через постійні безпекові ризики та наслідки бойових дій ці території мають обмежений доступ до базових ресурсів, зокрема стабільного електро- та теплопостачання, що особливо ускладнює умови життя в холодну пору року.

Наразі команда проєкту проводить активну підготовку безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харківській області. Зокрема, формуються продуктові набори тривалого зберігання, а також готуються теплі пледи, які мають допомогти сім’ям із дітьми краще пережити зимові холоди.

Програму зимової підтримки «СпівДія» реалізує за підтримки «Дій для дітей України» / Ukraine Children’s Action Project. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській та Сумській областях спрямовані на допомогу сотням родин із дітьми, які проживають поблизу зони бойових дій, аби полегшити для них проходження зимового періоду та забезпечити мінімально необхідні умови для життя.

