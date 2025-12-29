Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской и Сумской областях направлены на помощь сотням семей.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области предоставляются благотворительной организацией «СпивДия», сообщает Politeka.net.

В Фейсбуке организация раскрыла подробности о гуманитарной помощи.

В рамках сотрудничества с организацией Ukraine Children's Action Project начата совместная инициатива, направленная на поддержку уязвимых семей с детьми в зимний период. Проект призван помочь семьям, которые проживают в прифронтовых общинах востока Украины и находятся в сложных социально-бытовых условиях.

Программа включает семьи с детьми, проживающими в Харьковской и Сумской областях — регионах, расположенных в непосредственной близости к линии фронта. Из-за постоянных рисков безопасности и последствий боевых действий эти территории имеют ограниченный доступ к базовым ресурсам, в частности стабильному электро- и теплоснабжению, что особенно усложняет условия жизни в холодное время года.

В настоящее время команда проекта проводит активную подготовку бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области. В частности, формируются продуктовые наборы длительного хранения, а также готовятся теплые пледы, которые помогут семьям с детьми лучше пережить зимние холода.

Программу зимней поддержки «СпивДия» реализует при поддержке «Дия для детей Украины» / Ukraine Children's Action Project. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской и Сумской областях направлены на помощь сотням семей с детьми, проживающими вблизи зоны боевых действий, чтобы облегчить прохождение зимнего периода и обеспечить минимально необходимые условия для жизни.

