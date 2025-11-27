Рынок вступает в фазу нестабильности, где спрос значительно превышает предложение, что создает предпосылки для дальнейшего дефицита продуктов в Харьковской области.

В Харьковской области наблюдается дефицит некоторых продуктов, традиционно присутствующих на столах украинцев, сообщают аналитики Politeka.net.

Специалисты отмечают, что наиболее заметен рост ценников на тепличные огурцы, что связано с ограниченным предложением на внутреннем рынке. Сочетание дефицита овощей и стабильного спроса со стороны розничных торговых сетей создает предпосылки для дальнейшего повышения стоимости.

Сейчас на тепличных хозяйствах огурцы реализуются по цене от 85 до 110 гривен за килограмм, что примерно на 10 процентов выше по сравнению с прошлой неделей. Такую динамику эксперты объясняют активными закупками торговых сетей, предпочитающих высококачественную продукцию. Это позволяет производителям корректировать цены в соответствии с уровнем спроса.

Еще одним фактором, стимулирующим удорожание, является сокращение объемов предложения. Большинство комбинатов страны уже завершают сезон реализации основной волны урожая, из-за чего на рынке остается меньше доступной продукции. В таких условиях, когда спрос превышает предложение, повышение цен выглядит вполне закономерным.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке тепличных помидоров. Стоимость томатов повышается уже третью неделю подряд, главной причиной этого является уменьшение объемов поставок из тепличных предприятий. Производители не исключают, что в случае если объемы предложения не возрастут в ближайшие недели, а дефицит продуктов в Харьковской области сохранится, цены на овощи продолжат расти.

Источник: AgroReview.

