Графік відключення газу на 30 грудня у Черкаській області передбачає тимчасові незручності в кількох населених пунктах.

Графік відключення газу на 30 грудня у Черкаській області ввели через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на 30 грудня у Черкаській області стусується сіл Хмільна, Лебедин та міста Багачеве.

Так, у Хмільній на вулицях Миру, Перемоги, Хмільнянський Яр та Лесі Українки фахівці замінюють шафовий газорегуляторний пункт в період з 29.12 по 30.12 2025 року. Після завершення робіт, газопостачання відновлюватиметься по мірі виконання всіх етапів ремонту.

Окрім цього, у Лебедині з 8:00 29.12 по 30.12 2025 року повністю припинили газопостачання для 47 житлових будинків на вулиці Волонтерська через заміну шафового регуляторного пункту №15.

Незручності охопили такі адреси: Волонтерська 2, 6, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 24, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 47, 50, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 70, 71, 73, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 105, 107.

Графік відключення газу на 30 грудня у Черкаській області, передбачає, що в цей день проведуть роботи й у Багачевому. Газопостачання тимчасово припинять за адресами:

вул. Польова № 1,1а,3,5,7,9,11а,11б, вул. Олени Лосевої № 1,1а,1в,2,3а,4–23,26,28, пров. Степовий № 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25, вул. Кривошеї 1а, кв. 1–18.

Пуск блакитного палива здійснюватиметься після завершення ремонтних робіт. Споживачам радять перекрити крани на газопроводах перед приладами, не користуватися газовими приладами під час ремонту та забезпечити доступ працівників газового господарства до своїх помешкань під час відновлення подачі.

