Міська рада Черкас поки що приймає зауваження щодо подорожчання проїзду у Черкасах.

У Черкасах подорожчання проїзду може відчути кожен пасажир, адже з січня готівковий тариф у маршрутках планують підняти до 20 гривень, тоді як оплата валідатором залишиться на рівні 16, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міська рада.

Місцева влада та транспортні компанії заохочують користуватися електронними квитками. Водночас черкащани скаржаться на нестабільну роботу валідаторів. Керівниця черкаського регіону компанії «Smart-ticket tehnology» Єлизавета Ковтун зазначає, що основна причина проблем — повідомлення про «чорний список» карток.

Операційний директор компанії Олексій Шуліка пояснює: картка може потрапити до списку через нульовий баланс або неправильну спробу оплати, коли користувач швидко відводить картку від пристрою. Такі ситуації призводять до блокування платежу та необхідності сплачувати готівкою.

Мешканка Інна розповіла, що на різних маршрутах картка проходить по-різному. «Іноді оплата валідатором не спрацьовує, доводиться платити готівкою на кілька гривень дорожче», — зазначила вона. Водії ж запевняють, що система працює стабільно, а у разі проблем пасажирів просять звертатися на «гарячу лінію».

Станом на кінець листопада у Черкасах функціонує 603 валідатори, встановлені на 232 транспортних засобах, з яких 68 — тролейбуси. З них 54 пристрої можуть враховувати оплату готівкою, але також приймають безготівкові платежі. Найбільше звернень надходить щодо карток, що потрапили у «чорний список».

За словами Шуліки, під час списання боргу картка може автоматично утримати попередню заборгованість, що іноді призводить до того, що при оплаті знімається менша сума, ніж тариф. Валідатори наразі використовуються лише на 20–30% потоку, тоді як пасажиропотік міста за листопад перевищив 830 тисяч поїздок.

Щоб спростити оплату, компанія запустила додаток «УрбанOne», який дозволить економити на квитках та отримувати бонуси. Він стане доступним з середини січня 2025 року.

Міська рада Черкас поки що приймає зауваження щодо подорожчання проїзду у Черкасах. Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Сергій Отрешко повідомив, що обговорення триватиме місяць. Директорка департаменту економіки та розвитку Ірина Удод уточнила, що диференційований тариф стимулює мешканців користуватися електронною оплатою і дозволяє вести точний облік пасажиропотоку та надходжень.

