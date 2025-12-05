В Черкассах подорожание проезда может ощутить каждый пассажир, ведь с января наличный тариф в маршрутках планируется поднять до 20 гривен, тогда как оплата валидатором останется на уровне 16, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет.

Местные власти и транспортные компании поощряют пользоваться электронными билетами. В то же время черкащане жалуются на нестабильную работу валидаторов. Руководитель черкасского региона компании «Smart-ticket tehnology» Елизавета Ковтун отмечает, что основная причина проблем — сообщение о «черном списке» карт.

Операционный директор компании Алексей Шулика объясняет: карта может попасть в список из-за нулевого баланса или неправильной попытки оплаты, когда пользователь быстро отводит карту от устройства. Такие ситуации приводят к блокированию платежа и необходимости оплачивать наличными.

Жительница Инна рассказала, что на разных маршрутах карта проходит по-разному. «Иногда оплата валидатором не срабатывает, приходится платить наличными на несколько гривен дороже», — отметила она. Водители уверяют, что система работает стабильно, а в случае проблем пассажиров просят обращаться на «горячую линию».

По состоянию на конец ноября в Черкассах функционирует 603 валидатора, установленных на 232 транспортных средствах, из которых 68 — троллейбусы. Из них 54 устройства могут учитывать оплату наличными, но также принимают безналичные платежи. Больше всего обращений поступает на карточки, попавшие в «черный список».

По словам Шулики, при списании долга карта может автоматически удержать предыдущую задолженность, что иногда приводит к тому, что при оплате снимается меньшая сумма, чем тариф. Валидаторы используются только на 20–30% потока, тогда как пассажиропоток города за ноябрь превысил 830 тысяч поездок.

Чтобы упростить оплату, компания запустила приложение «УрбанOne», которое позволит сэкономить на билетах и ​​получать бонусы. Он станет доступен с середины января 2025 года.

Городской совет Черкасс пока принимает замечания относительно подорожания проезда в Черкассах. Директор департамента дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Отрешко сообщил, что обсуждение продлится месяц. Директор департамента экономики и развития Ирина Удод уточнила, что дифференцированный тариф стимулирует жителей пользоваться электронной оплатой и позволяет вести точный учет пассажиропотока и поступлений.

