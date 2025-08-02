Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах предоставляется в виде психологической поддержки и не только.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах может быть получена через волонтеров Общества Красного Креста, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Черкассах предоставляется в виде психологической поддержки. С февраля 2022 года резко возросло количество лиц, нуждающихся в психологической помощи. Сотрудники и волонтеры Общества Красного Креста Украины работают во многих регионах страны, оказывая поддержку наиболее уязвимым категориям населения. В частности, содействие направлено ​​на:

людей пожилого возраста;

лиц с инвалидностью;

семьи, понесшие тяжелые жизненные потери (потеря близких, здоровье, жилье, вынужденное переселение);

многодетные семьи;

демобилизованных военнослужащих и их семьи;

представителей национальных меньшинств;

других социально уязвимых групп.

Особое внимание уделяется психическому здоровью детей, часто наиболее болезненно реагирующих на травматические события и нуждающихся в деликатном, профессиональном подходе.

С первых дней войны команда Украинского Красного Креста оказывает первую психологическую поддержку и базовую психосоциальную поддержку как в местах массового перемещения населения, так и новых общинах, куда прибыли внутренне перемещенные лица.

Кроме того, волонтеры организации оказывают гуманитарную помощь для пенсионеров в Черкассах в пунктах выдачи, где обычно наблюдается большое скопление людей. Там они не только дают консультации, но и организуют мероприятия, помогающие преодолеть эмоциональное напряжение. Для детей и взрослых проводятся творческие мастер-классы, игры, активности, занятия по повышению эмоциональной стойкости и психоэдукационные встречи, помогающие лучше понимать и преодолевать стрессовые состояния.

Таким образом, Украинский Красный Крест продолжает быть рядом с теми, кто в этом нуждается, содействуя не только физически, но и эмоционально пережить сложные времена.

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