Екстрена гуманітарна допомога у Києві для пенсіонерів та інших категорій населення надається у декількох видів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надає благодійна організація Карітас в рамках роботи Багатофункціонального соціального центру, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті фонду.

Кризовий центр – це простір підтримки для людей, які переживають складні життєві обставини. Його діяльність спрямована на пом’якшення наслідків кризових ситуацій, стабілізацію психологічного стану та довгострокову допомогу у вирішенні проблем. Центр працює з уразливими категоріями населення, допомагаючи їм відновити віру у власні сили та знайти нові орієнтири в житті.

Основні напрямки роботи Кризового центру включають:

Інформаційна підтримка

Робота оператора кол-центру , який надає консультації, інформує про доступні в громаді послуги, сервіси та інституції, до яких можна звернутись по допомогу.

, який надає консультації, інформує про доступні в громаді послуги, сервіси та інституції, до яких можна звернутись по допомогу. Швидке реагування на запити та перенаправлення до відповідних фахівців або партнерських організацій.

Екстрена гуманітарна допомога у Києві для пенсіонерів та інших категорій населення у кризових ситуаціях

Надання базових ресурсів та підтримки у випадках, коли людина опинилась у скруті – без житла, засобів до існування або доступу до основних послуг.

у випадках, коли людина опинилась у скруті – без житла, засобів до існування або доступу до основних послуг. Реакція на надзвичайні обставини в житті людини, спричинені війною, насильством, втратою роботи або домівки.

Кейс-менеджмент

Комплексний підхід до допомоги – від первинної консультації до індивідуального довготривалого супроводу .

. Складання персонального плану дій , який враховує всі потреби людини: соціальні, психологічні, юридичні, матеріальні.

, який враховує всі потреби людини: соціальні, психологічні, юридичні, матеріальні. Постійний контакт з кейс-менеджером, який допомагає крок за кроком вийти з кризи.

Психологічна підтримка

Індивідуальні консультації з психологом , спрямовані на стабілізацію емоційного стану, подолання травми, тривоги чи депресії.

, спрямовані на стабілізацію емоційного стану, подолання травми, тривоги чи депресії. Групи взаємної підтримки – безпечний простір для спілкування, обміну досвідом та взаємної допомоги.

– безпечний простір для спілкування, обміну досвідом та взаємної допомоги. Проведення тренінгів та психологічних занять, спрямованих на підвищення стресостійкості, відновлення ресурсів та розвиток навичок самодопомоги.

Програма «Гроші за роботу»

Надання фінансових грантів людям, які перебувають у складних життєвих обставинах, для тимчасової зайнятості або реалізації соціально корисних ініціатив.

людям, які перебувають у складних життєвих обставинах, для тимчасової зайнятості або реалізації соціально корисних ініціатив. Залучення людей до роботи на користь громади – як спосіб відновлення гідності, залученості й соціальної активності.

Юридична допомога

Правові консультації у питаннях захисту прав, оформлення документів, отримання соціальної допомоги, захисту від насильства чи дискримінації.

у питаннях захисту прав, оформлення документів, отримання соціальної допомоги, захисту від насильства чи дискримінації. гуманітарна допомога у Києві для пенсіонерів та інших категорій населення у складанні звернень, заяв, скарг до відповідних органів чи інституцій.

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