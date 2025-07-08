Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надає благодійна організація Карітас в рамках роботи Багатофункціонального соціального центру, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сайті фонду.
Кризовий центр – це простір підтримки для людей, які переживають складні життєві обставини. Його діяльність спрямована на пом’якшення наслідків кризових ситуацій, стабілізацію психологічного стану та довгострокову допомогу у вирішенні проблем. Центр працює з уразливими категоріями населення, допомагаючи їм відновити віру у власні сили та знайти нові орієнтири в житті.
Основні напрямки роботи Кризового центру включають:
Інформаційна підтримка
- Робота оператора кол-центру, який надає консультації, інформує про доступні в громаді послуги, сервіси та інституції, до яких можна звернутись по допомогу.
- Швидке реагування на запити та перенаправлення до відповідних фахівців або партнерських організацій.
Екстрена гуманітарна допомога у Києві для пенсіонерів та інших категорій населення у кризових ситуаціях
- Надання базових ресурсів та підтримки у випадках, коли людина опинилась у скруті – без житла, засобів до існування або доступу до основних послуг.
- Реакція на надзвичайні обставини в житті людини, спричинені війною, насильством, втратою роботи або домівки.
Кейс-менеджмент
- Комплексний підхід до допомоги – від первинної консультації до індивідуального довготривалого супроводу.
- Складання персонального плану дій, який враховує всі потреби людини: соціальні, психологічні, юридичні, матеріальні.
- Постійний контакт з кейс-менеджером, який допомагає крок за кроком вийти з кризи.
Психологічна підтримка
- Індивідуальні консультації з психологом, спрямовані на стабілізацію емоційного стану, подолання травми, тривоги чи депресії.
- Групи взаємної підтримки – безпечний простір для спілкування, обміну досвідом та взаємної допомоги.
- Проведення тренінгів та психологічних занять, спрямованих на підвищення стресостійкості, відновлення ресурсів та розвиток навичок самодопомоги.
Програма «Гроші за роботу»
- Надання фінансових грантів людям, які перебувають у складних життєвих обставинах, для тимчасової зайнятості або реалізації соціально корисних ініціатив.
- Залучення людей до роботи на користь громади – як спосіб відновлення гідності, залученості й соціальної активності.
Юридична допомога
- Правові консультації у питаннях захисту прав, оформлення документів, отримання соціальної допомоги, захисту від насильства чи дискримінації.
- гуманітарна допомога у Києві для пенсіонерів та інших категорій населення у складанні звернень, заяв, скарг до відповідних органів чи інституцій.
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