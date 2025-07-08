Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве оказывает благотворительная организация Каритас в рамках работы Многофункционального социального центра, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на сайте фонда.
Кризисный центр – это содействие для людей, которые переживают сложные жизненные обстоятельства. Его деятельность направлена на смягчение последствий кризисных ситуаций, стабилизацию психологического состояния и долгосрочное содействие в решении проблем. Центр работает с уязвимыми категориями населения, помогая им восстановить веру в свои силы и найти новые ориентиры в жизни.
Основные направления работы Кризисного центра включают в себя:
Информационная поддержка
- Работа оператора кол-центра , который предоставляет консультации, информирует о доступных в общине услугах, сервисах и институтах, к которым можно обратиться за содействием.
- Быстрое реагирование на запросы и перенаправление в соответствующие специалисты или партнерские организации.
Экстренная гуманитарная помощь в Киеве для пенсионеров и других категорий населения в кризисных ситуациях
- Предоставление базовых ресурсов и поддержки в случаях, когда человек оказался в беде – без жилья, средств к существованию или доступа к основным услугам.
- Реакция на чрезвычайные обстоятельства в жизни человека, вызванные войной, насилием, потерей работы или дома.
Кейс-менеджмент
- Комплексный подход – от первичной консультации до индивидуального длительного сопровождения .
- Составление персонального плана действий , учитывающего все потребности человека: социальные, психологические, юридические, материальные.
- Постоянный контакт с кейс-менеджером, помогающий шаг за шагом выйти из кризиса.
Психологическая поддержка
- Индивидуальные консультации с психологом, направленные на стабилизацию эмоционального состояния, преодоление травмы, тревоги или депрессии.
- Группы взаимной поддержки – безопасное пространство для общения, обмена опытом и взаимной поддержки.
- Проведение тренингов и психологических занятий, направленных на повышение стрессоустойчивости, восстановление ресурсов и развитие навыков самопомощи.
Программа «Деньги за работу»
- Предоставление финансовых грантов людям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, для временной занятости или реализации социально полезных инициатив.
- Привлечение людей к работе в пользу общества – как способ восстановления достоинства, вовлечённости и социальной активности .
Юридическая
- Правовые консультации по вопросам защиты прав, оформления документов, получения социальной помощи, защиты от насилия или дискриминации.
- гуманитарная помощь в Киеве для пенсионеров и других категорий населения в составлении обращений, заявлений, жалоб в соответствующие органы или институты.
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