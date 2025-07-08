Экстренная гуманитарная помощь в Киеве для пенсионеров и других категорий населения предоставляется у нескольких видов.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве оказывает благотворительная организация Каритас в рамках работы Многофункционального социального центра, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте фонда.

Кризисный центр – это содействие для людей, которые переживают сложные жизненные обстоятельства. Его деятельность направлена ​​на смягчение последствий кризисных ситуаций, стабилизацию психологического состояния и долгосрочное содействие в решении проблем. Центр работает с уязвимыми категориями населения, помогая им восстановить веру в свои силы и найти новые ориентиры в жизни.

Основные направления работы Кризисного центра включают в себя:

Информационная поддержка

Работа оператора кол-центра , который предоставляет консультации, информирует о доступных в общине услугах, сервисах и институтах, к которым можно обратиться за содействием.

, который предоставляет консультации, информирует о доступных в общине услугах, сервисах и институтах, к которым можно обратиться за содействием. Быстрое реагирование на запросы и перенаправление в соответствующие специалисты или партнерские организации.

Экстренная гуманитарная помощь в Киеве для пенсионеров и других категорий населения в кризисных ситуациях

Предоставление базовых ресурсов и поддержки в случаях, когда человек оказался в беде – без жилья, средств к существованию или доступа к основным услугам.

в случаях, когда человек оказался в беде – без жилья, средств к существованию или доступа к основным услугам. Реакция на чрезвычайные обстоятельства в жизни человека, вызванные войной, насилием, потерей работы или дома.

Кейс-менеджмент

Комплексный подход – от первичной консультации до индивидуального длительного сопровождения .

. Составление персонального плана действий , учитывающего все потребности человека: социальные, психологические, юридические, материальные.

, учитывающего все потребности человека: социальные, психологические, юридические, материальные. Постоянный контакт с кейс-менеджером, помогающий шаг за шагом выйти из кризиса.

Психологическая поддержка

Индивидуальные консультации с психологом , направленные на стабилизацию эмоционального состояния, преодоление травмы, тревоги или депрессии.

, направленные на стабилизацию эмоционального состояния, преодоление травмы, тревоги или депрессии. Группы взаимной поддержки – безопасное пространство для общения, обмена опытом и взаимной поддержки.

– безопасное пространство для общения, обмена опытом и взаимной поддержки. Проведение тренингов и психологических занятий, направленных на повышение стрессоустойчивости, восстановление ресурсов и развитие навыков самопомощи.

Программа «Деньги за работу»

Предоставление финансовых грантов людям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, для временной занятости или реализации социально полезных инициатив.

людям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, для временной занятости или реализации социально полезных инициатив. Привлечение людей к работе в пользу общества – как способ восстановления достоинства, вовлечённости и социальной активности .

Юридическая

Правовые консультации по вопросам защиты прав, оформления документов, получения социальной помощи, защиты от насилия или дискриминации.

по вопросам защиты прав, оформления документов, получения социальной помощи, защиты от насилия или дискриминации. гуманитарная помощь в Киеве для пенсионеров и других категорий населения в составлении обращений, заявлений, жалоб в соответствующие органы или институты.

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