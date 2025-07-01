Робота для пенсіонерів у Києві сьогодні доступна у різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Києві відкриває нові перспективи з гнучким графіком і комфортними умовами, повідомляє Politeka.

Наприклад, компанія «Укрспецпроектсервіс» пропонує посаду спеціаліста з обстеження вентиляції з офіційним працевлаштуванням та оплачуваним навчанням.

Зарплата складає від 40 000 до 63 000 грн, залежно від виконаних робіт. Працювати можна в Києві та передмісті без щоденних поїздок в офіс — звіти подаються дистанційно або раз на тиждень. Компанія готова взяти навіть тих, хто не має досвіду, але має бажання навчатися, а також ветеранів і людей з інвалідністю.

Також серед вакансій для пенсіонерів у Києві є посада помічника вихователя у приватному дитячому центрі «Заріна». Тут пропонують гнучкий графік, компенсацію проїзду, дружній колектив і можливість здобути нові знання. Заробітна плата на цій посаді — від 15 000 грн, залежно від робочого графіка.

Ще один варіант — водій на авто компанії The Partners з гнучким графіком і зниженою комісією. Водії отримують бонуси, офіційне оформлення, житло для іногородніх, а також обслуговування автомобілів за рахунок компанії. Вимоги до кандидатів — наявність посвідчення категорії «B», відповідальність і ввічливість. Ця вакансія ідеально підходить для тих, хто хоче поєднати працю з комфортом і отримувати стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Києві сьогодні доступна у різних сферах — від технічної діагностики вентиляції до праці з дітьми і керування автомобілем. Гнучкість графіку, офіційне працевлаштування та можливість навчання роблять ці пропозиції особливо привабливими для людей, які прагнуть залишатися активними і корисними навіть після виходу на пенсію.

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