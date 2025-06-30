Мешканці регіону знову не обійдуться без обмежень влітку через графік відключення води на липень у Київській області.

Графік відключення води на липень у Київській області вже почав діяти, і попереду на багатьох чекають тимчасові обмеження через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Як пояснюють комунальники, графік відключення води на липень у Київській області пов’язаний із гідравлічними випробуваннями. Їх проводять щороку, і це частина стандартної підготовки до опалювального сезону.

Але на практиці саме влітку більшість мешканців залишається без теплого душу. І так відбувається далеко не один тиждень. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповідає, що такі "планові обмеження" тривають набагато довше, ніж офіційно заявлено.

На під'їздах з’являється оголошення про перекриття гарячого водопостачання на 7 або 14 днів. Люди спокійно чекають, але минає місяць, а ситуація не змінюється. Потім з’являється нове повідомлення про продовження робіт. І знову ніхто нічого не пояснює. Усе повторюється по колу.

Технічно гідравлічні випробування можна провести максимум за кілька діб, але в реальності їх затягують щонайменше на півтора місяця. І, за словами Попенка, причина тут не тільки в технічних потребах, а й у спробі зекономити на подачі постачання.

Влітку гаряче водопостачання перестає бути частиною опалення і перетворюється на окрему комунальну послугу, яку потрібно гріти за рахунок газу. А ціни на нього зростають.

Тож що менше ресурсу подадуть, то менше доведеться витрачати. Тому графік відключення води на липень у Київській області може стати не лише звичним сезонним явищем, а й черговою спробою скорочення витрат.

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