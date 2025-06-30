График отключения воды на июль в Киевской области уже начал действовать, и впереди многих ждут временные ограничения из-за плановых технических работ, сообщает Politeka.

Как объясняют коммунальщики, график отключения воды на июль в Киевской области связан с гидравлическими испытаниями. Их проводят каждый год, и это часть стандартной подготовки к отопительному сезону.

Но на практике именно летом большинство жителей остается без теплого душа. И так происходит далеко не одна неделя. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказывает, что такие "плановые ограничения" продолжаются гораздо дольше, чем официально заявлено.

тариф на воду, кран

На подъездах появляется объявление о перекрытии горячего водоснабжения на 7 или 14 дней. Люди спокойно ждут, но проходит месяц, а ситуация не меняется. Затем появляется новое сообщение о продолжении работ. И снова никто ничего не объясняет. Все повторяется по кругу.

Технически гидравлические испытания можно провести максимум через несколько суток, но в реальности их затягивают по меньшей мере на полтора месяца. И, по словам Попенко, причина здесь не только в технических нуждах, но и в попытке сэкономить на подаче поставок.

Летом горячее водоснабжение перестает быть частью отопления и превращается в отдельную коммунальную услугу, которую нужно греть за счет газа. А цены на него растут.

Так что чем меньше ресурса подадут, тем меньше придется тратить. Поэтому график отключения воды на июль в Киевской области может оказаться не только привычным сезонным явлением, но и очередной попыткой сокращения расходов.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти