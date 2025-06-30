Жители региона снова не обойдутся без ограничений летом из-за графика отключения воды на июль в Киевской области.

График отключения воды на июль в Киевской области уже начал действовать, и впереди многих ждут временные ограничения из-за плановых технических работ, сообщает Politeka.

Как объясняют коммунальщики, график отключения воды на июль в Киевской области связан с гидравлическими испытаниями. Их проводят каждый год, и это часть стандартной подготовки к отопительному сезону.

Но на практике именно летом большинство жителей остается без теплого душа. И так происходит далеко не одна неделя. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказывает, что такие "плановые ограничения" продолжаются гораздо дольше, чем официально заявлено.

На подъездах появляется объявление о перекрытии горячего водоснабжения на 7 или 14 дней. Люди спокойно ждут, но проходит месяц, а ситуация не меняется. Затем появляется новое сообщение о продолжении работ. И снова никто ничего не объясняет. Все повторяется по кругу.

Технически гидравлические испытания можно провести максимум через несколько суток, но в реальности их затягивают по меньшей мере на полтора месяца. И, по словам Попенко, причина здесь не только в технических нуждах, но и в попытке сэкономить на подаче поставок.

Летом горячее водоснабжение перестает быть частью отопления и превращается в отдельную коммунальную услугу, которую нужно греть за счет газа. А цены на него растут.

Так что чем меньше ресурса подадут, тем меньше придется тратить. Поэтому график отключения воды на июль в Киевской области может оказаться не только привычным сезонным явлением, но и очередной попыткой сокращения расходов.

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