У Харківській області людям варто готуватися до обмежень через графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня.

Графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня у Харківській області вже оприлюднений, повідомляє Politeka.

Як інформують на порталі 1562, вже найближчими днями в обласному центрі очікується низка обмежень у подачі гарячого водопостачання. Причина — аварійні та планові ремонти на будинкових системах. Фахівці працюватимуть над усуненням дефектів, що впливають на стабільність постачання.

Графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня у Харківській області передбачає зупинку подачі одразу за кількома адресами. Частина з них стосується термінових аварійних робіт.

Наприклад, на проспекті Олександрівському, 178 уже з 27 числа розпочали ремонт через серйозне пошкодження внутрішньої системи. Заплановано завершення у понеділок, ближче до вечора.

Схожа ситуація на проспекті Перемоги, 71-Б. Там працівники комунальних служб намагаються ліквідувати несправність у технічному підпіллі першого під’їзду. Обмеження там теж триватимуть до останнього дня місяця.

Водночас у будинку на Перемоги,65-Б аварійна ситуація ускладнилася тим, що мешканців квартири 157, де виникла проблема, наразі немає. Планові незручності також стосуються кількох об’єктів.

Наприклад, на Франтішка Крала,17 у першому під’їзді водопостачання зникло теж 27 числа. Відключено квартири 1, 5 і 9. Комунальники обіцяють відновити постачання до 20:00 у понеділок.

Графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня у Харківській області включає й Амосова, 9. Через дефект у системі незручності терпить сьомий під’їзд, де розташовані квартири з 221 по 256. Тут ситуація ускладнена відсутністю доступу до 254, де ймовірно і сталася поломка.

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