В Харьковской области людям следует готовиться к ограничениям из-за графика отключения воды на неделю с 30 июня по 6 июля.

График отключения воды в неделю с 30 июня по 6 июля в Харьковской области уже обнародован, сообщает Politeka.

Как информируют на портале 1562 года, уже в ближайшие дни в областном центре ожидается ряд ограничений в подаче горячего водоснабжения. Причина – аварийные и плановые ремонты на домовых системах. Специалисты будут работать над устранением дефектов, влияющих на стабильность снабжения.

График отключения воды на неделю с 30 июня по 6 июля в Харьковской области предусматривает остановку подачи сразу по нескольким адресам. Часть из них относится к срочным аварийным работам.

Например, на Александровском проспекте, 178 уже с 27 числа начали ремонт из-за серьезного повреждения внутренней системы. Запланировано завершение в понедельник, ближе к вечеру.

Похожая ситуация по проспекту Победы, 71-Б. Там работники коммунальных служб пытаются устранить неисправность в техническом подполье первого подъезда. Неудобства там тоже продлятся до последнего дня месяца.

В то же время в доме на Победы, 65-Б аварийная ситуация осложнилась тем, что жильцов квартиры 157, где возникла проблема, пока нет. Плановые ограничения также относятся к нескольким объектам.

К примеру, на Франтишка Крала,17 в первом подъезде водоснабжения исчезло тоже 27 числа. Отключены квартиры 1, 5 и 9. Коммунальщики обещают возобновить поставки до 20:00 в понедельник.

График отключения воды на неделю с 30 июня по 6 июля в Харьковской области включает и Амосова, 9. Из-за дефекта в системе неудобства терпит седьмой подъезд, где расположены квартиры с 221 по 256. Здесь ситуация осложнена отсутствием доступа к 254, где вероятно и произошла поломка.

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