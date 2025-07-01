Работа для пенсионеров в Киеве сегодня доступна в разных сферах.

Работа для пенсионеров в Киеве открывает новые перспективы по гибкому графику и комфортным условиям, сообщает Politeka.

Например, компания «Укрспецпроектсервис» предлагает должность специалиста по обследованию вентиляции с официальным трудоустройством и оплачиваемым обучением.

Зарплата составляет от 40000 до 63000 грн, в зависимости от выполненных работ. Работать можно в Киеве и пригороде без ежедневных поездок в офис — отчеты представляются дистанционно или раз в неделю. Компания готова взять даже тех, кто не имеет опыта, но хочет учиться, а также ветеранов и людей с инвалидностью.

Также среди вакансий для пенсионеров в Киеве должность помощника воспитателя в частном детском центре «Зарина». Здесь предлагают гибкий график, компенсацию проезда, дружеский коллектив и возможность получить новые знания. Заработная плата в этой должности — от 15 000 грн, в зависимости от рабочего графика.

Еще один вариант – водитель на авто компании The Partners с гибким графиком и пониженной комиссией. Водители получают бонусы, официальное оформление, жилье для иногородних, а также обслуживание автомобилей за счет компании. Требования к кандидатам – наличие удостоверения категории «B», ответственность и вежливость. Эта вакансия идеально подходит для тех, кто хочет совмещать работу с комфортом и получать стабильный доход.

Работа для пенсионеров в Киеве сегодня доступна в разных областях — от технической диагностики вентиляции до труда с детьми и вождения автомобиля. Гибкость графика, официальное трудоустройство и возможность обучения делают эти предложения особенно привлекательными для людей, стремящихся оставаться активными и полезными даже после выхода на пенсию.

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