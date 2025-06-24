Жителі передмість столиці знову змушені перераховувати витрати на дорогу, адже подорожчання проїзду в Київській області торкнулося кількох важливих напрямків.

Подорожчання проїзду в Київській області передусім зачепило тих, хто щодня користується приміськими маршрутками, повідомляє Politeka.

Особливо подорожчання проїзду в Київській області відчули мешканці Обухова, Українки та навколишніх сіл. Саме для них нові тарифи стали відчутною зміною, адже перевізник ТОВ Обухівтранс ввів нові розцінки ще з лютого.

Поїздка з Українки чи Обухова до столичних Видубичів тепер обходиться у 70 гривень. Це не здається великою сумою, якщо їздити раз на тиждень. Але для тих, хто щодня їде на роботу, в університет чи возить дітей у школу або на гуртки, новий тариф швидко перетворюється на вагому частку з сімейного бюджету.

Підвищення торкнулося й інших напрямків. Наприклад, з Долини до Києва тепер доведеться заплатити 115 гривень за квиток. Люди не приховують емоцій, але перевізники пояснюють, що іншого виходу немає. Пальне зросло в ціні, вартість запчастин також, а ще є страхування, податки, ремонт транспорту і зарплати для водіїв.

Водії кажуть, що подорожчання проїзду в Київській області не є чиїмось бажанням заробити більше. Це радше спроба втримати транспортну мережу в робочому стані. Якщо залишити попередні розцінки, маршрути просто доведеться скорочувати або й зовсім скасовувати.

За словами голови Асоціації перевізників регіону Олексія Павленка, ситуацію можна було б вирішувати поступово, піднімаючи ціну хоча б на десять гривень щороку. Але зараз утримувати довоєнний тариф уже нереально.

Ціни востаннє змінювали ще у 2022 році. Відтоді собівартість перевезень зросла в кілька разів, а вартість квитка залишалась на рівні, що вже не відповідав реальним витратам.

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