Жители пригородов столицы снова вынуждены перечислять расходы на дорогу, ведь подорожание проезда в Киевской области затронуло несколько важных направлений.

Подорожание проезда в Киевской области прежде всего задело тех, кто ежедневно пользуется пригородными маршрутками, сообщает Politeka.

Особенно подорожание проезда в Киевской области ощутили жители Обухова, Украинки и окрестных сел. Именно для них новые тарифы стали ощутимым изменением, ведь перевозчик ООО "Обуховтранс" ввел новые расценки еще с февраля.

Поездка из Украинки или Обухова в столичные Выдубичи теперь обходится в 70 гривен. Это не кажется большой суммой, если ездить раз в неделю. Но для тех, кто ежедневно едет на работу, в университет или возит детей в школу или в кружки, новый тариф быстро превращается в весомую долю из семейного бюджета.

Повышение коснулось и других направлений. К примеру, из Долины в Киев теперь придется заплатить 115 гривен за билет. Люди не скрывают эмоций, но перевозчики объясняют, что иного выхода нет. Горючее выросло в цене, стоимость запчастей также, а еще есть страхование, налоги, ремонт транспорта и зарплаты для водителей.

Водители говорят, что подорожание проезда в Киевской области не чье-то желание заработать больше. Это скорее попытка удержать транспортную сеть в рабочем состоянии. Если оставить предварительные расценки, маршруты просто придется сокращать или совсем отменять.

По словам главы Ассоциации перевозчиков региона Алексея Павленко, ситуацию можно было бы разрешать постепенно, поднимая цену хотя бы на десять гривен ежегодно. Но сейчас удерживать довоенный тариф уже нереально.

Цены последний раз меняли еще в 2022 году. С того времени себестоимость перевозок выросла в несколько раз, а стоимость билета оставалась на уровне, что уже не соответствовало реальным расходам.

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